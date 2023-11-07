Заболеваемость коклюшем выросла в 43 раза в Татарстане

В 2023 году заболеваемость коклюшем в Татарстане увеличилась в 43,4 раза. За восемь месяцев к врачам обратились 217 человек.

По данным ИА «Татар-информ», на 100 тыс. жителей республики приходится 8,1 случая заражения. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года коэффициент заболеваемости вырос в 40,5 раза.

Врачи отмечают, что коклюш проявляется сильным кашлем, при осложнениях возможно поражение легких. В редких случаях возможны летальные исходы.

В Ханты-Мансийском автономном округе заболеваемость коклюшем выросла в 6,2 раза. Несмотря на то, что коклюш считается детской инфекцией, на взрослых приходится 6,3% случаев болезни.