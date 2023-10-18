Заболеваемость коклюшем выросла в шесть раз в ХМАО
В 2023 году заболеваемость коклюшем выросла в Ханты-Мансийском автономном округе в 6,2 раза. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что за девять месяцев 2023 года в 13 муниципалитетах заболеваемость составила 8,5 случая на 100 тыс. населения. Это в 6,2 раза больше показателя за аналогичный период 2022 года и на 41% выше среднего многолетнего показателя. Наиболее серьезный всплеск заболеваемости отмечается в Ханты-Мансийске, Покачах и Когалыме.
Несмотря на то что коклюш считается детской инфекцией, на взрослых приходится 6,3% заболеваемости.
В сентябре в Хабаровском крае зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. У 13 детей за неделю подтвердили энтеровирусный менингит.