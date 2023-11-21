В Минздраве РФ заявили о доступности вакцины от коклюша во всех регионах
Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.
«Препараты стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот: ввод с начала года составил почти 5 млн доз, что соответствует среднегодовым показателям прошлых лет», — приводит ведомство данные Росздравнадзора.
Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, вспышка заболеваемости коклюшем может быть связана с рядом факторов. Среди них отмена санитарно-ограничительных мер, введенных ранее для профилактики COVID-19, а также циклический подъем заболеваемости.
По словам медика, вакцинация является ключевым методом профилактики заболевания.
Коклюш — крайне заразная бактериальная инфекция, которая отличается сильным лающим кашлем. По разным оценкам, им могут заболеть все, независимо от возраста.
Ранее в этот день врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем. Заболевание лечат антибиотиками, при этом процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев, предупредила она.
17 ноября стало известно, что в Томской области зафиксировали увеличение заболеваемости коклюшем. В октябре им заразились почти 90 жителей. Большинство — это дети. 7 ноября сообщалось, что в 2023 году заболеваемость коклюшем в Татарстане увеличилась в 43,4 раза. За восемь месяцев к врачам обратились 217 человек.