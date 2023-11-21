Врач рассказала о симптомах коклюша

Коклюш — крайне заразная бактериальная инфекция, которая отличается сильным лающим кашлем. Ранее коклюш считался детской болезнью, но сейчас известно, что им могут заболеть все, независимо от возраста. О том, чем опасен коклюш, как определить первые симптомы болезни и что делать, чтобы не заразиться 21 ноября рассказала «Известиям» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем.

«Коклюшем может заразиться любой человек, но особенно опасен он для детей до трех лет и людей с ослабленной иммунной системой, которые не были вакцинированы от этой болезни. Заболевание лечат антибиотиками, процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Риск заражения при тесном контакте составляет более 80%», — сказала врач.

Характерный симптом коклюша — мучительный лающий кашель, который может сохраняться еще некоторое время после выздоровления, указала собеседница «Известий».

«Первые симптомы коклюша обычно появляются в течение 5–10 дней после контакта человека с заболевшим. Однако иногда до начала болезни может пройти около трех недель. Причем первые симптомы коклюша легко спутать с ОРВИ: слабость, першение в горле и кашель, повышение температуры тела, насморк. По мере прогрессирования инфекции возникают характерные проявления: затрудненное дыхание, приступы сильного кашля, которые могут сопровождаться рвотой. Иногда дети даже падают в обморок во время приступа сильного кашля. Причем кашель не сухой — он сопровождается выделением вязкой мокроты. В отличие от «простуды», у людей, больных коклюшем, кашель может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев. У некоторых детей кашля вообще может не быть, однако у них заметны трудности с дыханием, кажется как будто ребенку не хватает воздуха, у него может синеть носогубный треугольник. Такой «тихий» приступ может закончиться временной остановкой дыхания и судорожным приступом. Если родители замечают нечто подобное, следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь», — сказала врач.

Как отметила Демьяновская, в большинстве случаев врач может заподозрить коклюш по характерным симптомам. Если заболевший не вакцинирован от коклюша, сомнений практически не остается. Иногда для подтверждения диагноза или в спорных случаях назначают мазок из ротоглотки. В лаборатории в биоматериале будут искать бактерии Bordetella pertussis. В результатах клинического анализа крови может определяться повышенное количество лимфоцитов, сообщила специалист.

Коклюш обычно лечат антибиотиками. Эффективнее всего начинать лечение до начала приступов кашля, указала Демьяновская.

«Для лечения назначают антибиотики широкого спектра действия, они помогают уничтожить бактерию. Однако антибактериальная терапия эффективна на ранних сроках болезни, а симптомы могут сохраняться еще некоторое время, даже когда возбудителя уже нет в организме. Это происходит потому, что бактерии уже нанесли вред организму. Чтобы восстановление шло быстрее, заболевшим рекомендуют больше отдыхать, пить много теплой жидкости и есть небольшими порциями, чтобы избежать рвоты после приступа кашля. Кроме того, лечение включает прием противокашлевых препаратов, бронхорасширяющих средств, глюкокортикостероидов», — сказала врач.

Лучший способ профилактики коклюша — вакцинация, сделать ее важно в раннем возрасте, подчеркнула врач.

«Согласно национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют в возрасте трех, четырех с половиной и шести месяцев. Ревакцинацию проводят в полтора года и перед школой. Вакцинация обеспечивает надежную защиту, однако человек всё равно может заболеть, особенно если иммунитет угаснет с возрастом. Хорошая новость — вакцинированные болеют коклюшем легче, и у них практически не развиваются осложнения», — резюмировала Демьяновская.

17 ноября стало известно, что в Томской области зафиксировали увеличение заболеваемости коклюшем. В октябре им заразились почти 90 жителей. Большинство — это дети. 7 ноября сообщалось, что в 2023 году заболеваемость коклюшем в Татарстане увеличилась в 43,4 раза. За восемь месяцев к врачам обратились 217 человек.