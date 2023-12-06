Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта

Совет Федерации 7 декабря в ходе пленарного заседания рассмотрит проект постановления о назначении президентских выборов на 17 марта 2024 года. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«У нас 7 декабря начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. <....> Можно не откладывать и завтра на пленарном заседании этот вопрос рассмотреть. <....> Предлагается назначить выборы на 17 марта», — сказал он в ходе заседания комитета.

Ранее, 21 ноября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в России и за ее границами началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Глава ЦИК напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему также пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, подчеркнул он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.