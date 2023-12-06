Врач рассказала о способах предотвратить переедание за новогодним столом

Не есть весь день перед новогодним застольем является категорически неправильным решением и может привести к перееданию — одной из главных проблем во время празднования Нового года. О том, как этого избежать, 6 декабря рассказала врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

«Длительный перерыв в приемах пищи и сильный голод способствуют перееданию. Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — заявила специалист «Газете.Ru».

По ее словам, проявлениями переедания, среди прочего, являются дискомфорт, снижение общей и мозговой активности, а также сонливость. Это происходит из-за увеличения притока крови к органам пищеварения, вследствие чего мозг и другие органы получают ее меньше.

«В результате нервные и интеллектуальные процессы затормаживаются. Кроме того, часто переедание вызывает вздутие живота и проблемы с перевариванием пищи. И тогда праздник будет испорчен совершенно точно», — добавила Русанова.

При этом мозг посылает организму сигналы насыщения, однако не все способны их четко распознать. Особенно сложно это сделать, если до приема пищи человек испытывал сильный голод.

«Если у вас появилось желание расстегнуть пуговицу на одежде или начало клонить в сон, это значит, что вы уже переели, остановиться надо было гораздо раньше», — добавила врач.

Другим способом определить насыщение является интенсивность работы столовыми приборами. Так, во время голода человек интенсивно поглощает пищу, а значит быстро работает ложкой или вилкой, а когда наступает насыщение движения замедляются.

«Также показателем будет вкус еды. В первые моменты мы чувствуем ее яркий, насыщенный вкус, когда он притупляется — это тоже сигнал. Еще один сигнал — когда за столом начинаются разговоры. Когда человек насытился, настроение улучшается, он неосознанно начинает говорить с соседями», — отметила Русанова.

Она также подчеркнула, что если человек не удержался и съел больше положенного, то в первую очередь необходимо отказаться от дальнейшего употребления алкоголя, так как он провоцирует еще большее переедание.

«Лучше встать, выйти на улицу и прогуляться в течение 20–30 минут. Это ускорит обменные процессы и поможет организму быстрее переваривать пищу. Но активной физической нагрузки после переедания лучше избегать», — добавила врач.

Ранее, 22 ноября, врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что во время застолья минимизировать ущерб организму от алкоголя поможет полный отказ от спиртных напитков. Однако если такой вариант не подходит, то необходимо воздержаться от употребления спиртного на пустой желудок и не пить газированный алкоголь.