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Трамп призвал не шутить над умственными способностями Байдена

Трамп: шутить над умственными способностями Байдена не стоит
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 5 декабря, призвал не смеяться над умственными способностями действующего американского лидера Джо Байдена. С соответствующим призывом Трамп выступил на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News, фрагмент выступления Трампа телеканал опубликовал в своем YouTube.

По мнению Трампа, умственные способности Байдена находятся в плохом состоянии, однако шутить над этим не стоит.

«Это действительно не смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием», — добавил он.

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Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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