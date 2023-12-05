Пользователи сообщили о сбое в работе приложения Альфа-банка

В мобильном приложении Альфа-банка вечером во вторник, 5 декабря, произошел сбой, о чем сообщают в соцсетях пользователи. В пресс-службе организации «Известиям» объяснили, что неполадки связаны с техническими работами.

«Это не сбой, а технические работы. У некоторых клиентов не получается зайти. По-моему, уже всё в порядке», — сказал пресс-секретарь, начальник управления информационной политики банка Андрей Согрин.

В Сети отмечают, что есть проблемы с входом в приложение.

30 ноября на сбои в работе мессенджера Telegram пожаловались пользователи из южных регионов России. Кроме того, по информации сайта Downdetector, у пользователей из США также возникли проблемы с подключением. Позднее в тот же день работа мессенджера наладилась.