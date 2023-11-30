Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно в четверг, 30 ноября.

В этот день на сбои в работе Telegram пожаловались пользователи из южных регионов России. Всего в течение дня на портал «Сбой.рф» поступило почти 20 тыс. жалоб.

Кроме того, по информации сайта Downdetector, у пользователей из США возникли проблемы с подключением.

В октябре пользователи «Сбера» рассказали о сбоях в работе банковского приложения. Согласно данным Downdetector, всплеск жалоб наблюдался около 14:00 мск. Проблемы с доступом фиксировались у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми. Очевидцы сообщили, что не работали банкоматы, а на кассах некоторых магазинов не проходила оплата покупок.

В августе причиной сбоя в работе Telegram Роскомнадзор назвал сложности с работой дата-центра в Европе.