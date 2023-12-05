FT рассказала о превосходящей по протяженности метро Лондона сети туннелей ХАМАС

Сеть туннелей движения ХАМАС в секторе Газа больше, чем метро Лондона. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило издание Financial Times.

«Сеть туннелей, которая, как предполагается, больше, чем всё лондонское метро, позволяет самым высокопоставленным лидерам и боевикам ХАМАС укрываться», — говорится в публикации.

Так, боевикам удается оставаться защищенными от атак дронов и других средств поражения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе и от авиаударов. Отмечается, что в туннелях ХАМАС продолжает удерживать более 130 захваченных 7 октября заложников, а также хранить там свой арсенал ракет.

Издание приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника службы безопасности Израиля, который заявил, что подземные сооружения палестинского движения больше напоминают «подземные города». В публикации подчеркивается, что ХАМАС с момента установления контроля над Газой удалось вывести концепцию туннелей на новый уровень.

«Современное поле боя представляет собой сплав древних и цифровых возможностей. И иногда именно древние методы могут победить всё остальное», — такие слова эксперта по городским войнам из Университета Эксетера привело в своем материале Financial Times.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ЦАХАЛ смонтировала систему насосов, способную затопить морской водой систему тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа. Насосы были установлены примерно в 1,5 км от лагеря беженцев Аш-Шати. Предположительно, установка, забирая воду из Средиземного моря, сможет затопить тоннели в течение нескольких недель.

Также в понедельник в ЦАХАЛ сообщили о продолжении расширения масштабов операции против ХАМАС в секторе Газа. Уточнялось, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены боевики и инфраструктура движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.