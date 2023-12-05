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Стало известно об установке Израилем насосов для затопления тоннелей ХАМАС

WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей в Газе морской водой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Израиль смонтировал систему насосов, способную затопить морской водой систему тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Эта тактика может разрушить тоннели и вытеснить боевиков из их подземного убежища, но также поставить под угрозу водоснабжение сектора Газа», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила сборку системы в середине ноября. Насосы были установлены примерно в 1,5 км от лагеря беженцев Аш-Шати. Предположительно, установка, забирая воду из Средиземного моря, сможет затопить тоннели в течение нескольких недель.

WSJ также отмечает, что просчитать влияние затопления тоннелей на почву и грунтовые воды почти невозможно, потому что степень водонепроницаемости тоннелей точно не ясна, обращает внимание «Газета.Ru».

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Ранее в этот день в ЦАХАЛ сообщили о продолжении расширения масштабов операции против ХАМАС в секторе Газа. Уточнялось, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены боевики и инфраструктура движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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