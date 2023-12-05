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Вильфанд заявил о рекордной высоте сугробов в столичном регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве высота сугробов достигла рекордных для начала декабря показателей, и в ближайшее время снег таять не будет. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 5 декабря.

«Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 см. На сегодня это рекорд, но и завтра это рекорд. Например, рекордная высота снега для 5 декабря — 30 см, для 6 декабря — 31 см, для 7 декабря — 26–27 и так далее», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

По словам метеоролога, в настоящее время нет никаких предпосылок к тому, чтобы снег таял.

«Поскольку температура аномально низкая, понятно, что понижения снежного покрова ждать не стоит. В общем, до воскресенья включительно рекордная высота сугробов. Такая высота только иногда в конце зимы может быть, а сейчас только начало сезона. Так как никаких оттепелей не прогнозируется, этот рекорд еще долго будет отмечаться», — заключил синоптик.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха достигла отметки –12,9 градуса, сообщает телеканал «360». Он уточнил, что на других столичных метеостанциях минимальная температура составляла от –9,1 градуса на Балчуге до –15,0 градуса в Тушино, в Новой Москве термометры показали –16,9 градуса, сообщается на сайте kp.ru. В Московской области холоднее всего было в Мелихово, температура опустилась до –17,9 градуса, пишет ИА «Регнум».

Синоптик предупредил, что на протяжении текущей недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже –20 градусов, пишет «Москва 24».

Ранее, 4 декабря, в МЧС сообщили, что со вторника по субботу в столице ожидаются аномальные морозы — на 7–10 градусов ниже нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов.

Ранее в столичных аэропортах из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов, передает НСН.

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