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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Синоптик Леус: минувшей ночью в Москве температура опустилась до -12,9 градуса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха на базовой метеостанции опустилась до отметки –12,9 градуса. Об этом сообщил во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что на других столичных метеостанциях минимальная температура составляла от –9,1 градуса на Балчуге до –15,0 градуса в Тушино, в Новой Москве минимальные термометры показали –16,9 градуса. В Московской области холоднее всего было в Мелихово — –17,9 градуса.

Как уточнил синоптик, это данные по состоянию на 6:00. Возможно, температура может опуститься еще ниже.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона, ушедшего на Южный Урал. В регионе сохранится облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет слабый снег», — прогнозирует Леус.

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Ранее, 4 декабря, в МЧС сообщили, что со вторника по субботу в столице ожидаются аномальные морозы — на 7–10 градусов ниже нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов.

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