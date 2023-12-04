В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах

Со вторника по субботу в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. Об этом сообщил столичный главк МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 5 декабря по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Так, в МЧС призвали москвичей одеваться теплее, носить многослойную одежду, а в помещениях использовать сменную обувь. Также не рекомендуется оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. В ведомстве указали и на необходимость носить головной убор, поскольку без него тело человека теряет около 30% тепла.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — добавили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что автомобилистам рекомендуется строго соблюдать ПДД, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. Важно убедиться в наличии буксировочного троса, а также инструментов для проведения ремонтных работ в случае поломки транспортного средства, добавили в сообщении.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов. Так, по его словам, во вторник возможен слабый снег, а температура днем составит около –10 градусов. В среду днем ожидается –12, а ночью уже –17. В четверг днем –14, ночью –17. В пятницу днем –16, а ночью температура понизится до –20 градусов.

В этот же день Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.