Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр из-за ветра — в Москве и из-за гололедицы до полудня вторника — в Московской области, следует из прогностической карты на сайте ведомства.

Территория столичного региона находится в желтой зоне, что говорит о потенциальной опасности погодных явлений. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и с метелью. А в Московской области — гололедица.

Предупреждение действует до 12:00 вторника, 5 декабря.

Ранее на понедельник, 4 декабря, синоптики спрогнозировали в Москве облачность, небольшой снег, гололедицу и до –8 градусов.

3 декабря синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются характерные для января морозы. Специалист обратил внимание на то, что со среды, 6 декабря, температура не будет подниматься выше –10 градусов: ночью она опустится до –13...–18 градусов.

До этого, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в ночь на четверг температура упадет до –23 градусов.