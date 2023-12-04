Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Облачно, небольшой снег, гололедица и до –8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 4 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –8…–6 градусов. Ночью ожидается до –15.
В Московской области прогнозируют –10…–5 градусов, ночью температура может упасть до –17.
Ожидается северо-западный с переходом на западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
Ранее, 3 декабря, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются характерные для января морозы. Специалист обратил внимание на то, что со среды, 6 декабря, температура не будет подниматься выше –10 градусов: ночью она опустится до –13...–18 градусов.
До этого, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в ночь на четверг температура упадет до –23 градусов.