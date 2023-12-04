Синоптик рассказал о погоде на текущей неделе в Москве

В течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов. Такие значения температуры в декабре наблюдаются впервые за последние 11 лет, рассказал «Известиям» 4 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, по его словам, во вторник возможен слабый снег, а температура днем составит около –10 градусов. Затем до конца недели осадков не ожидается.

«Далее температура будет снижаться. В среду днем ожидается –12, а ночью уже –17. В четверг днем –14, ночью –17. В пятницу днем –16, а ночью температура понизится до –20 градусов», — рассказал Шувалов.

При этом он отметил, что в последний раз в декабре морозы –20 градусов в Москве отмечались в 2012 году. Высота снежного покрова также обновила рекордный показатель за всю историю метеонаблюдений.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 40 см, побив рекорд 71-летней давности и став самым большим показателем за всю историю измерений.

В этот же день Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.