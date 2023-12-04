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Высота сугробов в Москве превысила 40 см

Тишковец: высота сугробов в Москве побила рекорд 71-летней давности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Высота сугробов в Москве превысила 40 см, побив рекорд 71-летней давности и став самым большим показателем за всю историю измерений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру 4 декабря составляет 36 см, в Тушино — 35 см, МГУ — 41 см, в центре города — на Балчуге — 43 см», — говорится в сообщении.

Так, были побиты рекорды 1952 и 2004 годов, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см. При этом Тишковец отметил, что подобный снежный покров характерен для февраля.

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Ранее в этот день Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в столице выпало около 25–30% от месячной нормы осадков. Также в этот день Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.

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