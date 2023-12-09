10 декабря — праздник иконы Божией Матери «Знамение»: чем известен образ

Церковь 10 декабря отмечает праздник иконы Божией Матери «Знамение», одного из самых почитаемых богородичных образов в православии. В 2023 году торжество выпадает на воскресенье. О том, какими чудесами прославилась эта святыня и о чем ей молятся, рассказывают «Известия».

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» – 2023: иконография

Икона датируется второй четвертью XII века и относится к иконографическому типу «Оранта», при котором Богоматерь предстает в молитве с поднятыми и разведенными в разные стороны руками. На ее груди, по центру композиции, располагается медальон с образом Младенца Иисуса. Первые изображения такого типа появились еще на заре христианства.

Помимо Богородицы на иконе изображены фигуры четырех святых в полный рост: Георгия Победоносца, Иакова Персянина, Петра Афонского и Онуфрия Великого (про другой версии — Макария Египетского). Основной образ сохранился не очень хорошо. На иконе просматриваются только фрагменты мафория, платья Богородицы, медальон и две верхние фигуры святых на полях иконы.

Образ размером чуть более полуметра имеет квадратную форму и является двухсторонним. На обороте можно увидеть стоящих в молении праведных Иоакима и Анну, родителей Богородицы. Согласно более поздним записям на иконе ― это апостол Петр и мученица Наталия. Изображение сохранилось полностью в древней живописи.

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» – 2023: чем известен образ

Свое название — «Знамение» — икона получила в честь Знаменского чуда, когда в 1164 году Богородица предупредила об опасности нападения монголов. Также история сохранила достаточно подробные сведения о прославлении образа. Произошло это в период кровопролитных междоусобных войн на этапе становления древнерусского государства.

Зимой 1170 года войска сына князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. Причиной распри послужила незаконная дань. Силы были неравны, и новгородцы, предвидя свою участь, неустанно молились о чуде. По преданию, на третью ночь архиепископ Новгородский Иоанн услышал глас, повелевший ему поместить икону Божией Матери, находившуюся в одной из церквей города, на крепостную стену.

Во время осады стрела поразила лик Богородицы, и она обратила Свой лик к новгородскому народу. Охваченные ужасом войска суздальского князя побросали оружие и поспешно отошли от города. Новгородцы преследовали противника и одержали полную победу.

В XII веке в память об этом чуде архиепископ Иоанн установил празднование в честь иконы «Знамение», которое совершается в Русской православной церкви по настоящее время. Все же чудеса, которые числятся за этим образом, невозможно перечислить. Считается, что икона помогла победить эпидемию чумы и неоднократно спасала Новгород от пожаров.

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» – 2023: в чем помогает

Перед иконой чаще всего молятся о примирении враждующих, о помощи во время различных болезней и бедствий, просят защитить от врагов.

В широком смысле эта защита трактуется и как борьба с внутренними врагами каждого человека: жадностью, злобностью, вредными привычками и прочим грехами.

Считается, что в праздник иконы Богородицы «Знамение» молитва становится особенно действенной.

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» – 2023: где находится

Икона находится в Софийском соборе Великого Новгорода. Также известны многочисленные списки с этого образа. Некоторые из них почитаются как чудотворные и названы по месту, где свершилось какое-либо чудо: Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая, Курская и другие.

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