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22 ноября — праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»: история образа

Верующие отметят праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Каждый год 22 ноября православная церковь чтит память одного из чудотворных богородичных образов — икону Божией Матери «Скоропослушница». В 2023 году торжество выпадает на среду. О том, какими чудесами прославилась эта святыня и ее списки, читайте в материале «Известий».

Празднование иконы Божией Матери «Скоропослушница» в 2023 году — история

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была написана в X–XI веках на Святой горе Афон. Предполагается, что иконописцем мог быть кто-то из братии монастыря Дохиар, в котором образ хранился с момента создания.

На протяжении нескольких столетий икона находилась у входа в трапезную обители и никак не проявляла себя, однако в 1664 году случилось чудесное событие. Однажды ночью инок по имени Нил, отвечавший за питание братии, направлялся в трапезную с зажженной лучиной в руках. Проходя мимо образа, он услышал голос, который просил не коптить икону дымом. Монах решил, что это шутка кого-то из братии, и не внял предупреждению, продолжая ходить тем же путем с источниками огня. Вскоре после этого Нил внезапно ослеп.

Осознав свою ошибку, инок принялся горячо молиться перед образом Богородицы. Через несколько дней он вновь услышал голос, возвестивший, что Нил прощен и к нему вернется зрение. Он также приказал монаху сообщить братии, что с этого момента икона будет называться «Скоропослушницей», то есть являющей скорую милость и исполнение прошений всем, кто к ней обратится.

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После этого возле святыни стали происходить и другие чудеса. По легенде, она исцеляла от болезней, защищала во время кораблекрушений и спасала из плена. Вскоре в Дохиаре установили особое почитание этого образа, а позже построили в его честь храм. В России списки иконы Божией Матери «Скоропослушница» появились в XIX веке и быстро снискали народную любовь.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» в 2023 году — в чем помогает

Перед иконой Божией Матери «Скоропослушница» чаще всего просят об избавлении от болезней, рождении детей, счастливом браке и поддержке в новых начинаниях. К образу обращаются за помощью и утешением в трудных жизненных ситуациях. Помимо этого, люди верят, что молитва перед этой иконой может облегчить душевный недуг и дать силы для борьбы с зависимостями.

Особенно почитают икону «Скоропослушница» моряки, пожарные, военнослужащие и представители других опасных профессий. Считается, что она может уберечь от стихийного бедствия, кораблекрушения или другого несчастья.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» в 2023 году — где находится

Оригинал иконы Божией Матери «Скоропослушница» находится в обители Дохиар на горе Афон в Греции. В российских храмах и монастырях есть списки этого образа, которые почитаются как чудотворные.

Один из наиболее известных списков — Московский, привезенный со святой горы в 1887 году. До 1932 года он хранился в Афонской часовне целителя Пантелеимона у Владимирских ворот, а после ее закрытия был перенесен в церковь Николая Чудотворца в Кленниках. По преданию, около этой иконы происходили чудесные исцеления от слепоты и падучей болезни, то есть эпилепсии.

Еще один почитаемый список «Скоропослушницы» находится в Перемышльском Троицком Лютиковом монастыре в Калужской области. С ним связана необычная история. В конце XIX века крестьянин из села Троицкого отправился в путешествие к горе Афон, чтобы принять монашеский постриг. В 1872 году он прислал священнику из родного города посылку со списком чудотворной иконы Божией Матери и попросил поставить его в местном храме, а часть денег с молебнов отослать ему для оплаты работы иконописца.

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Однако в деревенском приходе не смогли собрать нужную сумму, и образ отправили в Лютиков монастырь. Как только его внесли в обитель, три прихожанки исцелились от терзавших их болезней. Люди стали приходить к иконе, и вскоре удалось собрать нужную сумму, чтобы отправить ее афонскому иконописцу.

Уникальный список иконы Божией Матери «Скоропослушница» хранится в санкт-петербургской Александро-Невской лавре. Он отличается необычной манерой написания — на нем Богородица изображена без младенца Христа с простертой в молитвенном жесте правой рукой. По легенде, таким образ был явлен иконописцу во сне. Икона почитается жителями Санкт-Петербурга как покровительница города. Некоторые верующие считают, что именно благодаря заступничеству Девы Марии Ленинград пережил блокаду во время Великой Отечественной войны.

Ранее «Известия» рассказали о празднике иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и значении этого образа.

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