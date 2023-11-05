6 ноября — праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: история образа

Каждый год 6 ноября православная церковь отмечает день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 2023 году торжество приходится на понедельник. О том, чем известна эта икона и в чем она помогает, читайте в материале «Известий».

Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» в 2023 году — история

Образы типа «Всех скорбящих радость» появились в России в XVII веке. Свое название они получили по строке из церковных стихир в честь Богородицы. Празднование 6 ноября отмечается в честь иконы, которую написал Иван Безмин. Именно он первым начал изображать Деву Марию в окружении второстепенных фигур — людей, нуждающихся в помощи, и ангелов, исполняющих ее волю.

Образ был написан в 1683 году, и уже через пять лет от него совершилось первое чудо. По преданию, сестра патриарха Московского и всея Руси Иоакима по имени Евфимия, жившая в столице, страдала от страшного недуга. У нее на боку была незаживающая язва, которая причиняла женщине боль.

Врачи не могли вылечить несчастную, но она не переставала надеяться на божественную помощь. Однажды Евфимия молилась Богородице о спасении и вдруг услышала ее голос. Божия Матерь велела ей отправиться в московский храм Преображения Господня и отслужить перед иконой «Всех скорбящих Радость» водосвятный молебен. Женщина выполнила все указания и вскоре полностью выздоровела.

После этого перед иконой произошло еще много чудесных исцелений, а храм, в котором она находилась, был переименован в честь чудотворного образа. В XVIII веке о чудотворной иконе узнала сестра Петра I Наталья и захотела перевезти ее в Санкт-Петербург. Доподлинно неизвестно, вывезла ли она оригинал образа или его список, однако в Северной столице появился своя почитаемая чудотворная икона Богородицы.

Петербургский образ прославился в 1888 году. В Тихвинскую часовню, где он хранился, попала молния, и пожар полностью уничтожил здание. Среди обгоревших обломков верующие нашли икону, которая не только не пострадала, но даже стала ярче. Рядом с ней разбилась чаша для пожертвований, и 12 медных монет остались на образе. Из-за этого он получил название «Всех скорбящих Радость с грошиками». Монетки можно увидеть и на списках иконы, которая получила собственное празднование 5 августа.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 2023 году — значение

На иконе «Всех скорбящих радость» Богородицу пишут в полный рост в окружении ангелов, святых и возносящих молитву верующих. При этом на разных образах Дева Мария выглядит по-разному: как Царица Небесная в роскошном одеянии или более скромно. На одних иконах она держит на руках младенца Иисуса, на других он присутствует парящим над собравшимися.

Образ «Всех скорбящих Радость» символизирует милосердие Божией Матери, ее заступничество, неизменное стремление облегчить страдания и скорбь людей, дать им надежду на спасение и утешение в трудные времена. В то же время икона показывает, как сильно уповают на Деву Марию верующие, ища у нее защиты и поддержки.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 2023 году — о чем молятся

Чаще всего перед этой иконой молятся об исцелении от болезней, о здоровье для себя и близких. К ней также приходят за утешением в моменты скорби и отчаяния. Кроме того, верующие просят у Богородицы помощи в новых начинаниях и разрешении материальных трудностей. В последние годы к этому образу стали обращаться для избавления от зависимостей, в основном алкогольной и наркотической.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 2023 году — где находится

До революции 1917 года икона «Всех скорбящих Радость» пребывала в одноименном храме на Ордынке в Москве. Однако после прихода советской власти он был закрыт, а образ поместили в Третьяковскую галерею. В свой храм он вернулся только в 1949 году и с тех пор его не покидал.

Образ «Всех скорбящих Радость с грошиками» после революции забрала из оскверненной часовни семья прихожан. На сегодняшний день он хранится в петербургском храме Святой Троицы, который также называется «Кулич и Пасха» из-за необычной формы, напоминающей праздничные угощения.

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