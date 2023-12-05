В Чите назвали причину разрушения бордюров на Ярославского

Бордюры на улице Ярославского в Чите могли начать рассыпаться из-за использования соли. Об этом заявил глава МКУ «Городские дороги» Сергей Паргачев на заседании комитета ЖКХ Гордумы столицы Забайкалья.

По его словам, подрядная организация подала в суд на мэрию из-за разрушившихся бордюров. Оказалось, что, в соответствии с нормативами, их нельзя посыпать солью в первый год.

Как отмечает ИА ChitaMedia, пока не известно, чем закончится судебная тяжба. При этом на уложенный бордюр действует гарантия.

Ранее сообщалось, что в Чите завершили ремонт моста на улице Ярославского. Его модернизация обошлась в 83,6 млн рублей.