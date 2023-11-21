В Чите завершили ремонт моста на улице Ярославского. Его модернизация обошлась в 83,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА ChitaMedia во вторник, 21 ноября.

Движение на мосту открыли еще 18 ноября. Окончательно ввести сооружение в эксплуатацию планируется 23 ноября. Дорожникам осталось нанести разметку, пешеход и проделать другие мелкие работы.

Мост был построен примерно в начале 70-х годов XX века и с тех пор не ремонтировался. Ожидается, что новый мост прослужит около 20 лет.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Чите закроют котельную Машзавода из-за высокой аварийности. Подключенные к ней дома подсоединят к ТЭЦ-1.