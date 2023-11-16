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В Чите закроют котельную Машзавода из-за высокой аварийности

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Котельную Машзавода планируют закрыть в Чите из-за высокой аварийности. Подключенные к ней дома подсоединят к ТЭЦ-1, заявил вице-премьер краевого правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в эфире ЦУР в четверг, 16 ноября.

По его словам, вопрос переподключения уже обсуждался с руководством ТГК-14. Также Сергейкин отметил, что котельная Машзавода из-за нахождения в центре города вносит негативную лепту в читинскую экологию.

Как отмечает ИА ChitaMedia, во время эфира от местных жителей поступили жалобы на холод в квартирах. Среди них были дома, расположенные рядом с котельной. Чиновник заверил, что после их переподключения нужно будет регулировать подачу тепла в каждый дом по отдельности.

Ранее в ноябре сообщалось, что Чите требуются около 100 водителей для общественного транспорта, чтобы автобусы и маршрутки начали ездить по графику. Их будут искать через службу занятости.

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