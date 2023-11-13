Чите нужно 100 водителей для решения проблем с перевозками

Около 100 водителей категории Д необходимо для общественного транспорта Читы, чтобы автобусы и маршрутки начали ездить по графику. Их будут искать через службу занятости, заявила мэр города Инна Щеглова во время совещания в администрации в понедельник, 13 ноября.

По словам градоначальницы, неделей ранее она встречалась с перевозчиками и обсуждала вопрос обеспечения бесперебойной работы маршруток зимой. На встрече ей назвали необходимое число водителей, которое требуется как для муниципального, так и для частного транспорта. Совещание о возможностях из поиска будет проведено на текущей неделе, отмечает ИА ChitaMedia.

При этом мэр отметила, что Троллейбусное управление предлагает социальный пакет, который не могут предложить частники. Однако у последних есть свои преимущества, например работа с самозанятыми. Так, договор может быть заключен с водителем, у которого есть свой автомобиль. Так что у потенциального соискателя есть выбор, куда пойти работать.