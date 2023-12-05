Востоковед дал прогноз на предстоящие переговоры Путина и президента Ирана

Востоковед Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» 5 декабря дал прогноз на предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. По словам востоковеда, встреча, которая состоится 7 декабря в Москве, направлена на усиление сотрудничества.

Онтиков напомнил, что за день до переговоров, 6 декабря, Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, и этот визит стоит расценивать в связке с предстоящей встречей с Раиси.

«До этого Китаю удалось помирить Саудовскую Аравию и Иран (речь идет о возобновлении дипотношений. — Ред.), и подобные предложения вносила также и Россия. Поэтому, я думаю, тут идет усиление сотрудничества в этой связке — Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и формируется некая связка из государств, объединенных общими интересами в самых различных областях, начиная от нефтяной сферы и заканчивая политическими аспектами», — предполагает Онтиков.

Востоковед указал, что в рамках переговоров, безусловно, будет подниматься тема конфликта между Палестиной и Израилем и пути выхода из этого кризиса. Кроме того, лидеры России и Ирана обсудят сотрудничество в нефтяной сфере.

«Разумеется, если брать государства Персидского залива, будет обсуждаться и сотрудничество в нефтяной сфере, потому что в рамках ОПЕК+ у нас налажено очень хорошее взаимодействие и координация, и мы принимаем шаги на данном этапе по сокращение добычи нефти для стабилизации мировых цен. То есть спектр проблем, которые можно обсуждать, довольно широкий», — резюмировал Онтиков.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в четверг, 7 декабря, президент Ирана совершит визит в Москву для переговоров Владимиром Путиным. За день до этого, 6 декабря, российский лидер посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ. По словам Пескова, в рамках рабочей поездки, помимо прочего, президент РФ намерен обсудить палестино-израильский конфликт.

До этого Путин проводил телефонные переговоры с Раиси 26 сентября. Во время беседы лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи и продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте.