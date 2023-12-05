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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» по признакам заключения антиконкурентного соглашения. Соответствующее сообщение 5 декабря появилось на сайте органа.

До этого в ФАС поступили обращения граждан, в которых указывалось, что им навязывает пакет услуг «Домклик плюс» с услугами страховщика. Так, он предоставлял скидку на процентную ставку по договору ипотечного страхования с ПАО «Сбербанк».

В ведомстве подчеркнули, что, хотя подключение пакета услуг и является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, от него все равно зависит процентная ставка по кредиту. Для получения скидки к процентной ставке заемщик должен был заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной организацией, однако теперь такая скидка в 1% стала предусматриваться только с пакетом слуг «Домклик плюс».

«По мнению ФАС России, предложение ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения», — говорится в сообщении ФАС.

Если ФАС установит вину компаний, им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

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Ранее, 1 декабря, ФАС возбудила третье дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. Там отметили, что в рекламном ролике финансовая организация размещала всю существенную информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени. В результате форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию, уточнили в службе.

В ноябре антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении Альфа-банка. Уточнялось, что его реклама умалчивала о значимых условиях предоставления одного из его продуктов и вводила клиентов в заблуждение.

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