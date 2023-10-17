Двигаться к торговле: ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе

ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе: вместо штрафных санкций виновным будут выписывать предупреждение. Речь, в частности, идет о таких проступках, как отсутствие возрастной отметки на упаковке, информации о вреде алкоголя, противопоказаний для лекарств. Кроме того, в новых нормах будет уточнено, какая информация не относится к рекламе. Документ призван снизить административную нагрузку на бизнес. В Госдуме считают, что законопроект можно поддержать, при этом отмечают, что к обсуждению некоторых норм нужно отнестись очень внимательно .

Снизить нагрузку

В России предлагают ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона «О рекламе». В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Такой законопроект подготовлен ФАС, подтвердили «Известиям» в службе.

— Предупреждение — это инструмент «мягкого права», который уже хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве. Он направлен на снижение административной нагрузки на бизнес и профилактику нарушений. Выдача предупреждений будет возможна в случаях, когда нарушения не связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей , — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Там отметили, что нарушения, за которые предлагается выдавать предупреждения, «не относятся к числу наиболее частых, при этом предлагаемые изменения будут направлены на профилактику таких нарушений» . При этом в ФАС подчеркнули, что дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, служба считает целесообразным на законодательном уровне уточнить, какая информация не относится к рекламе .

— Согласно законопроекту, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности, — пояснили в ФАС.

Там отметили, что в законопроект вошли и другие ранее подготовленные службой предложения. В том числе о возможности предоставлять рекламу посредством push-уведомлений только с согласия пользователей. Также вносится корректировка требований к теле- и радиорекламе алкогольной продукции . ФАС предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления. Так, в радиопрограммах ему должно быть отведено не менее трех секунд, в телепрограммах — не менее пяти секунд и 10% площади кадра .

Кроме того, предлагается не признавать рекламой в интернете справочные данные о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемые на официальных сайтах организаций и продавцов, а также на сайтах — агрегаторах различной информации .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо этого, в законопроекте будет уточняться, что запрет на рекламу на ТВ и радио действует в дни траура, объявленные только указом президента РФ .

Разумная мера

В комитете Госдумы по защите конкуренции назвали законопроект заслуживающим поддержку.

— Конечно, послабления нужны, если речь идет о первичном нарушении. Отсутствие какой-либо предупредительной информации может быть и непреднамеренной ошибкой. Это не только в этом законопроекте в отношении бизнеса нужно учитывать. Например, предприниматель не подал вовремя информацию об отчетности в пенсионный фонд, его за это сразу штрафуют , — пояснил «Известиям» глава комитета, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг.

По его словам, вместо того чтобы платить налоги, бизнес сегодня вынужден ходить по инстанциям, писать объяснения и тратить средства на штрафы, поэтому давление на него необходимо снижать .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы дождемся публикации законопроекта, чтобы делать однозначные выводы, но предварительно идея кажется разумной, потому что иногда предприниматель действительно может допустить некритическую ошибку в оформлении рекламы и вполне можно обойтись предупреждением . Однако, конечно, повторное нарушение уже очевидно совершается сознательно, и наказание за него должно быть полноценным, — отметил замруководителя фракции ЛДПР, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

При этом, по его словам, есть отдельные пункты, по которым либерализация кажется излишней.

— Например, отсутствие предупреждения о противопоказаниях при рекламе медикаментов может быть прямым умыслом на введение потребителей в заблуждение. ЛДПР уже вносила законопроект о полном запрете рекламы всех лекарственных средств, потому что это вообще не потребительский товар в полном смысле этого термина . Это не йогурт или электрочайник. Любые медикаменты должны назначаться врачом и только врачом. А реклама лекарств лишь провоцирует самолечение, — отметил политик.

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что партия изучит законопроект после того, как он поступит в Госдуму, и даст ему свою оценку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Российская академия радио приветствует законодательную инициативу ФАС как серьезную меру в интересах индустрии по устранению устаревших и архаичных норм, не соответствующих как современной информационной реальности, так и специфике радио как медиа . Это прежде всего относится к проблеме дисклеймеров. Сейчас закон обязывает рекламодателей доносить до потребителей обязательную информацию в недоступной для восприятия форме скороговорки. В большинстве случаев будет достаточно указания на сайт, где можно эти сведения получить , — заявил вице-президент, председатель правления академии радио Александр Полесицкий.