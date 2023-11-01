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ФАС возбудила дело против Альфа-банка за недостоверную рекламу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении Альфа-банка. В случае установления вины организации грозит штраф, сообщили «Известиям» в службе 1 ноября.

«Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты АО «Альфа-банк». В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: «Обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей». При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме.

«Кроме того, в рекламе утверждалось, что «Альфа-банк — лучший мобильный банк», а далее следовала поясняющая сноска: «по версии Markswebb». Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банка с продуктами других банков», — пояснили в ФАС.

Помимо этого, в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. Вместе с тем список городов доставки на сайте банка не содержит полный перечь российских городов. Таким образом, в рекламе сообщались не соответствующие действительности сведения, подчеркнули в ведомстве.

Вопиющая честность: российские банки обязали раскрывать полную стоимость кредитов в рекламе
Поправки к закону «О потребительском кредите» вступили в силу 23 октября

23 октября вступила в силу норма закона, согласно которой банки и микрофинансовые организации обязаны в рекламных материалах раскрывать диапазон полной стоимости кредита, займа в процентах годовых. При этом такая информация должна быть прописана тем же шрифтом, что и сообщение о привлекательной процентной ставке.

ФАС 24 октября сообщила «Известиям», что начала проверку выполнения новых требований по рекламе кредитов банков. Там уточнили, что за несоблюдение требований предусмотрена ответственность по ст. 14.3 («Нарушение законодательства о рекламе») Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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