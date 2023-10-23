Вопиющая честность: российские банки обязали раскрывать полную стоимость кредитов в рекламе

В закон «О потребительском кредите» внесены поправки, согласно которым все российские кредитные организации, в том числе МФО, обязаны раскрывать диапазон полной стоимости кредита, займа в процентах годовых. Также не получится умолчать о важных дополнительных условиях, которые влияют на стоимость займа. Под рекламой понимается публикация текстового объявления на порталах и в мобильных приложениях, а также аудиореклама. Как считают в Центробанке, эта мера обратит внимание граждан на дополнительные условия и позволит точнее рассчитать личную финансовую нагрузку. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

В размещаемой информации полная стоимость кредита должна быть не менее заметна, чем привлекательная процентная ставка. Таким образом, для потребителя станет понятно, сколько реально придется заплатить за использование кредитных средств, включая сопутствующие платные товары и услуги.

Информация о полной стоимости кредита может являться существенной, так как прямо влияет на выбор потребителя. Эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич оценивает новые требования к банкам положительно, простора для прямых маркетинговых манипуляций остается всё меньше. «И если человек делает свой выбор, основываясь на рекламе, существенная информация в которой недостоверна или скрыта, то такая манипуляция нарушает права потребителя», — отмечает она.

На пределе

Общая задолженность россиян перед банками в мае 2023 года превысила 30 трлн рублей. Из них 1,11 трлн рублей должны те, чья просрочка по кредиту превысила 90 дней.

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Всего с марта 2022 года количество неплательщиков выросло с 14,4 млн до 17,7 млн человек. А среднедушевой просроченный розничный долг (более 90 дней) по итогам 2020–2023 годов вырос в 1,5 раза и превысил 7,6 тыс. рублей. Это первые кандидаты в очередь на банкротство физлица. Показатель закредитованности населения бьет рекорды: по данным Центробанка, в Республике Тыва это 115%, далее следуют Калмыкия (79%) и Ленинградская область (63%).

Честный показ полной стоимости кредита еще на стадии рекламы способен отрезвить россиянина в группе риска потенциальных неплательщиков, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко:

— Когда люди увидят на экране полную стоимость кредита, которая отличается от тела кредита в разы, возможно, кто-то и передумает брать кредит.

Эксперт положительно оценивает поправки, так как новый порядок рекламирования позволит предостеречь многих от попадания в долговую яму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— За один квартал в России подписывают порядка 3 млн кредитных договоров, не считая оформления очень доступных кредитных карт, — продолжает она. — Не справившись с одним кредитом, неплательщики идут в другой банк — и должны уже двум банкам. В лучшем случае на этом закончится, в худшем последуют обращения в МФО с совсем другими ставками.

Огромная, часто неподъемная долговая нагрузка и кассовый разрыв, когда восемь из десяти заработанных рублей уходят банкам, отрицательно влияют на семейное и личное психологическое благополучие, вплоть до случаев самоубийства.

Это не сработает

Теперь людям будет проще сравнивать кредитные предложения от разных банков. Они смогут более полно понять, какую долговую нагрузку принимают на себя, оформляя тот или иной заем, и, соответственно, более осознанно подходить к такому важному делу.

Тем не менее, с точки зрения аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, большого влияния на рынок потребительского кредитования нововведение не окажет. «В данном контексте куда важнее макропруденциальные меры Банка России по охлаждению сегмента кредитования», — комментирует он новые правила.

Некоторые эксперты настаивают, что граждане обладали всей необходимой информацией для принятия решения по кредиту и до принятия закона. В момент выдачи кредита банки обязаны раскрывать полную его стоимость. Поэтому информация о полной стоимости кредита в рекламе ситуацию не изменит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В эпоху роста ключевой ставки полная стоимость кредита уже не выглядит устрашающей. Впрочем, в случае снижения ключевой ставки у россиян могут появиться психологические проблемы из-за осознания существенной разницы между обычной ставкой по займу и полной стоимостью кредита, в которую включены все сопутствующие расходы , считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

По его мнению, поправки выгодны в первую очередь банкам и регулятору, поскольку снижают число жалоб на финансовые продукты. «Взвешенный подход от заемщика при получении кредита — это в конечном итоге снижение процента неплатежей по кредитам. А значит, и оздоровление экономики», — рассказал он.

На выдумки хитры

У банков остается множество лазеек и вариантов привлечения клиентов, даже с постепенным ужесточением требований.

Например, банки развивают продукты рассрочки, где комиссия берется с продавца, а не покупателя. В этот продукт уйдут все маржинальные виды кредитования, полагает Артем Тузов.

— Формируется культура потребления и продаж в рассрочку. Это дает психологический комфорт потребителям и одновременно дополнительный источник клиентов продавцам, за который они с удовольствием платят банкам, — говорит аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отмечает Юлия Макаренко, популяризации кредитов способствовали рекламные предложения, когда сумма платежа дробится.