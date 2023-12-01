ФАС возбудила третье дело в отношении Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила третье дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщили «Известиям» в службе 1 декабря.
Там отметили, что в рекламном ролике финансовая организация размещала всю существенную информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени.
«В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты. Кроме того, в рекламе озвучивалось и крупным шрифтом сообщалось о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — пояснили в пресс-службе ФАС.
В результате форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию, уточнили в службе.
По мнению ФАС, если существенные условия предоставления финансовой услуги формально присутствуют в рекламе, но не могут быть восприняты потребителем, то они не доведены до него надлежащим образом. Таким образом, реклама вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемой услуги.
Кроме того, в рекламе утверждалось, что «Альфа-банк — лучший мобильный банк», а далее следовала поясняющая сноска: «по версии Markswebb». Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков.
В службе подчеркнули, что оценят ролик кредитной организации на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины банку грозит ответственность в соответствии с законом «О рекламе», в том числе штраф.
В ФАС подчеркнули, что в течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в адрес АО «Альфа-банк» из-за введения потребителей в заблуждение и умалчивания о существенных условиях предоставления одного из продуктов в рекламе.
Ранее, 1 ноября, антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении Альфа-банка. Уточнялось, что его реклама умалчивала о значимых условиях предоставления одного из его продуктов и вводила клиентов в заблуждение.