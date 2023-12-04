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На конференции клуба «Валдай» обсудили роль Азии в многополярном мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве эксперты из разных стран обсудили роль Азии в формирующемся многополярном мире. Обсуждение прошло 4 декабря после открытия XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает с места событий корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Валдайский клуб традиционно — одна из ведущих площадок для предметного разговора о будущем. В данном случае — о растущей роли азиатских стран в мировой политике и об отношении России с ее восточными партнерами», — указал Золотницкий.

Участники дискуссионного клуба назвали Азию зоной мира в условиях противостояния России и Запада. В отличие от Ближнего Востока и Евросоюза (ЕС) там религиозного радикализма и военных союзов, которые могли бы установить разделительные барьеры.

В беседе о многополярном мироустройстве принимают участие 30 экспертов из Индии, Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Монголии, Пакистана, Японии, Монголии.

«Азия, конечно, сложный партнер, это понятно, как и любой любой живой партнер. К тому же это не партнер, а партнеры, но это большое множество стран с очень разной историей, традициями, культурой, религией и тому подобное. Поэтому, конечно, составляет определенную такую огромную сложность интеллектуальную ко всякому нужен свой подход», — считает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Он указал, что Россия сотрудничает с Азией уже давно, кроме того, территория РФ расположена по большей части в азиатском регионе.

Программный директор клуба «Валдай», куратор конференции Тимофей Бордачев рассказал, какие вызовы сейчас стоят перед азиатским регионом.

«Я бы выделил два вызова. Первый — это нарастающий конфликт между Китаем и Соединенными Штатами. США пытаются азиатские страны расколоть и втянуть их в противостояние с Китаем, азиатские страны сопротивляются этому. Пока у них это получается сравнительно успешно, они не поддаются», — сообщил Бордачев.

Он указал, что в настоящее время в азиатском регионе наблюдается кризис международных организаций. В первую очередь, по словам Бордачева, он связан с проблемами развития АСЕАН, которая была очень успешна в период классической реализации, когда всё решала экономика. Бордачев указал, что сейчас политика очень активно вмешивается в деятельность глобальной экономики. По его мнению, это вредит АСЕАН.

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Ранее в это день президент России Владимир Путин назвал главной тенденцией мировой трансформации смену прежней однополярной системы более справедливым многополярным порядком. Он указал на то, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами и не имеет враждебных намерений к кому-либо.

До этого, 27 ноября, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время церемонии открытия юбилейного XXV Всемирного русского народного собора заявил корреспонденту «Известий» Игорю Балдину, что мир уже не является однополярным за счет связи БРИКС с Россией. Он указал, на то, что страны объединения, которых с января 2024 года станет 11, категорически против такого подхода. Слуцкий также отметил, что однополярному миру во главе с США не бывать.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в студии «Известий» назвал абсолютной реальностью многополярный мир. Он отметил, что в это время меняется траектория экономического развития. Песков подчеркнул, что процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

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