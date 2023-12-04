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Путин в Кремле принял верительные грамоты у новых послов в РФ

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония прошла в понедельник, 4 декабря, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Грамоты главе российского государства вручили, в частности, послы Бурунди, Эфиопии, Казахстана, Мали, Греции, Туркмении, Великобритании, Мавритании, Австралии, Турции, Кувейта, а также Пакистана, Люксембурга, Словении, Сингапура, Германии, Гамбии, Южной Кореи, Швеции, Алжира и Доминиканы.

Путин поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в РФ, отметив, что оно проходит в непростые для мира времена.

«Прежде всего хотел бы поздравить вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Времена непростые. <...> Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системы приходит более справедливый многополярный порядок, полагаю, что это для всех стало абсолютно очевидным», — отметил российский лидер.

При этом он указал на то, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами и не имеет враждебных намерений к кому-либо.

«Наша страна не имеет предвзятых, и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов, и как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать», — сказал президент.

В ходе выступления перед дипломатами президент коснулся темы обострения на Ближнем Востоке, указав на черты гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильском конфликта. Он также отметил роль России в снабжении нуждающихся стран, в частности Мали и еще шести государств Африки, зерном. По его словам, Москва намерена энергично расширять партнерство с иностранными государствами на гуманитарном и культурном треках.

Говоря об отношениях с ФРГ, президент РФ отметил, что прерванное сотрудничество между Москвой и Берлином невыгодно обеим сторонам. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

В заключении Путин заявил, что Россия и далее будет вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, «по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений».

«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»
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В предыдущий раз Путин принимал верительные грамоты у иностранных послов в апреле. Российский лидер тогда особенно подчеркнул глубокий кризис в отношениях РФ и США. При этом глава государства выразил надежду, что посольства, возглавляемые вновь прибывшими дипломатами, поспособствуют развитию сотрудничества этих стран с Россией.

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