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Путин заявил о невыгодности прерванного сотрудничества Германии и России

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Прерванное сотрудничество России и Германии невыгодно обеим сторонам. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нынешнее «замороженное» состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно не выгодно ни нам, ни вам. Но прежде всего, на мой взгляд, Германии», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

Президент отметил, что отношения были подорваны в том числе из-за диверсий на «Северных потоках». По словам Путина, «замороженное» состояние отношений ФРГ с Россией проявляется не только в приостановлении политических и экономических связей, но и в прерывании контактов в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Глава государства подчеркнул, что РФ всегда выступала за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга. Он указал, что это важно не только для двух стран, но и для всей Европы.

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Ранее в этот день посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью журналу Berliner Telegraph сообщил, что вызовы для работы российских дипломатов в ФРГ беспрецедентны, обстановка хуже сложнейших периодов холодной войны. Он отметил, что при этом германский бизнес хочет восстановления хозяйственных связей с Россией, а рядовые немцы выступают за нормализацию двусторонних отношений.

До этого, 1 декабря, стало известно, что генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске. Информация об этом представлена на сайте представительства ФРГ в России. В сообщении указано, что обращаться теперь можно будет только в посольство Германии в Москве.

30 ноября диппредставительство ФРГ в Калининграде прекратило работу. Отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре он разместил новый материал под названием «Год лжи о «Северном потоке», в котором со ссылкой на источники заявил о приказе американского президента Джо Байдена заминировать газопроводы.

В октябре Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

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