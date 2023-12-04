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Посол заявил о беспрецедентности вызовов для российских дипломатов в ФРГ

Посол Нечаев: вызовы для работы дипломатов РФ в ФРГ беспрецедентны
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Фото: Global Look Press/dpa/Jörg Carstensen
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Вызовы для работы дипломатов РФ в ФРГ беспрецедентны, обстановка хуже сложнейших периодов холодной войны, об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью русскоязычному журналу Berliner Telegraph.

«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности. Положительные моменты в отношениях РФ и ФРГ непросто стереть из памяти людей, у России остается много друзей в Германии», — отметил посол.

По словам Нечаева, германский бизнес хочет восстановления хозяйственных связей с Россией, а рядовые немцы выступают за нормализацию двусторонних отношений.

«Мы открыты для диалога, никогда от него не отказывались», — отметил посол.

Нечаев заявил, что четкая и ясная позиция России «извращается либо огульно объявляется пропагандой».

«Посольству пытаются объявить бойкот, причем не только на федеральном, но и на местном уровне. Многие давние партнеры опасаются открыто общаться с нами ввиду возможных репрессий: даже посещение приема в посольстве может стать причиной нападок в СМИ и увольнения с работы», — добавил посол.

Посольство ФРГ прокомментировало прекращение работы своих генконсульств в РФ

1 декабря стало известно, что генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске. Информация об этом представлена на сайте представительства ФРГ в России. В сообщении указано, что обращаться теперь можно будет только в посольство Германии в Москве.

До этого, 30 ноября, диппредставительство ФРГ в Калининграде прекратило работу. Отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.

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