Путин заявил о готовности России к конструктивному партнерству со всеми

Россия готова к конструктивному партнерству с любыми странами, у Москвы нет враждебных намерений. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системы приходит более справедливый многополярный порядок, полагаю, что это для всех стало абсолютно очевидным», — сказал российский лидер во время церемонии принятия верительных грамот у послов.

По словам Путина, этот фундаментальный процесс идет не без трудностей, однако он носит объективный и необратимый характер.

Россия же проводит независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, продолжая быть открытой к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами, указал глава государства. При этом РФ не приемлет блоковую конфронтацию, добавил он.

«Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. Так, в следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций, сказал Путин.

«Нам выпало первыми председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в этот режим работы организации», — пояснил он.

В этот день Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Глава государства неоднократно заявлял о том, что Россия готова к диалогу со всеми странами. В ходе апрельской церемонии вручения верительных грамот он также подчеркнул, что страна открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в утвержденной 31 марта обновленной концепции внешней политики РФ.