В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России

Мир уже не является однополярным за счет связи БРИКС с Россией. Об этом 27 ноября заявил корреспонденту «Известий» Игорю Балдину председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время церемонии открытия юбилейного XXV Всемирного русского народного собора.

«Страны БРИКС, которых с января уже будет 11 и которые составляют значительную часть мировой экономики, категорически против такого подхода, который на самом деле еще и основан на крови, на уничтожение тех лидеров и тех режимов, которые неугодны Вашингтону», — отметил Слуцкий.

Он отметил, что стоит собрать воедино весь опыт русского мира и определить цивилизационный путь развития России, вокруг которой объединяются те, кто против однополярного миропорядка. По словам Слуцкого, в собор вошли те, кто неравнодушен к судьбе русского мира и Русской православной церкви.

В частности, Слуцкий выразил надежду на то, что спецоперация России на Украине станет последним противостоянием с нацизмом в мировой истории. Он отметил, что однополярному миру во главе с США не бывать.

Слуцкий назвал примером вмешательства Запада бомбардировки в Югославии в 1999 году, войну в Ираке, начавшуюся в 2003 году, конфликт в Ливии в 2011 году и в Сирии в 2013 году.

«Мы, Россия, не дали событиям пойти по тому же кровавому сценарию — это не наш путь, это не путь человеческой цивилизации в новом веке. И Всемирный русский народный собор сегодня собрал действительно тех представителей русского мира, которые готовы работать — работать и внутри России, и с теми, кто сегодня стремится к взаимодействию с нами, чтобы действительно развитие земной цивилизации шло мирным, стабильным и прогрессивным путем», — подытожил Слуцкий.

Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в студии «Известий» назвал абсолютной реальностью многополярный мир. Он отметил, что в это время меняется траектория экономического развития. Песков подчеркнул, что процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

Также директор Института БРИКС Бинод Сингх Аджаташатру указал, что сейчас можно наблюдать тенденцию перехода к многополярному миру. Индия выступает вместе с Россией, содействуя ей в этом вопросе.

16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ предрекла коллапс и диктатуру в случае, если мир будет управляться из одного центра. По ее словам, это приведет к диктатуре, поскольку в англосаксонском мире, претендующем на единоличное правление миром, «нет идеологии равноправия и уважения партнера как равного себе или себя как равного партнеру».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.