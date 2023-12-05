Врачебная сшибка: медики требуют обеспечить их безопасность законом

Медсестра из Краевой клинической больницы Барнаула пожаловалась в соцсетях на ход дела, который касается ее избиения: в октябре на нее набросился пациент, вырвал клок волос и чуть не задушил. Судмедэкспертиза телесные повреждения признала, но заявила, что они «не причинили вреда здоровью». Это не означает, что мужчина уйдет от наказания — проверка продолжается. Однако со словами медсестры о том, что она совершенно не чувствует себя защищенной, согласились бы очень многие медицинские работники: эксперты указывают на несовершенство законодательства, которое пока не признает нападение на медиков преступлением особой тяжести. Впрочем, дискуссия на этот счет в Госдуме возобновилась. Подробнее — в материале «Известий».

Проверка, а не отказ

Об инциденте Анастасия Романова, сотрудница отделения инфекционного госпиталя для лечения больных с коронавирусом КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (ККБ) Барнаула, рассказала в начале декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, 2 октября на нее напал пациент.

«Я написала заявление в полицию, вам, наверное, интересно узнать, какой исход? Исхода никакого, он не виновен, он нанес мне недостаточно побоев» , — написала она.

Романова также опубликовала документы, касающиеся инцидента. В заявлении на имя главврача больницы она пишет, что пришла в палату к пациенту, который «находился на вязках» — то есть был привязан к кровати за руки и ноги. Мужчина каким-то образом смог освободиться, пошел в кабинет приемного покоя и попытался там открыть окно. Анастасия предложила пациенту вернуться в палату, начала закрывать окно, но мужчина резко схватил ее за горло, начал душить, повалил на пол, затем стал таскать медсестру за волосы. На крик сбежались другие медработники, пациента утихомирили. Анастасия Романова пишет, что у нее ссадина на правой лодыжке, следы удушья на шее, вырван клок волос, головная боль. Фото к публикации девушка приложила.

Фото: vk.com/romanova.nastyaa Анастасия Романова

Также она опубликовала заключение судмедэксперта, в котором подтверждаются кровоподтеки и частичное «травматическое облысение». Однако заключение свидетельствует о том, что все указанные повреждения «не причинили вреда здоровью», «не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».

Медсестра заявила, что после такого решения она чувствует, что «любой пациент может давать пощечины хоть каждый день и ему за это ничего не будет». Пост девушка опубликовала, надеясь «хоть на какое-то продвижение дела».

Судя по всему, Анастасия Романова (для комментария оказалась недоступна) восприняла это заключение как отказ в возбуждении дела — в соцсетях и в Telegram-каналах распространившуюся информацию именно так и преподнесли. На самом деле это не так — в ГУ МВД по Алтайскому краю пояснили «Известиям», что проверка по этому делу продолжается.

Фото: vk.com/romanova.nastyaa

Адвокат, член экспертного совета Общества защиты пациентов Анна Орешкова замечает, что следует дождаться постановления о возбуждении уголовного дела или отказе в этом с обоснованием. Такие действия пациента могут квалифицировать, например, по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Добавим, что в 2019 году появилось отягчающее основание, подразумевающее, что деяние совершено «в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». С его учетом злоумышленнику могут назначить даже до двух лет лишения свободы. Анна Орешкова подчеркивает, что отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать.

«Известия» направили запросы по инциденту также в КГБУЗ ККБ и краевой минздрав.

Фото: vk.com/romanova.nastyaa

Как часто нападают на медиков

Описанием этой ситуации девушка подняла очень важную тему: с ее призывом «принимать строгие меры для защиты медицинских работников от нападений» медицинское сообщество согласилось . Тем более что в безопасности они себя не чувствуют. Это косвенно подтверждает и свежий опрос профессионального сервиса «Справочник врача», в котором поучаствовали почти 1,7 тыс. медиков. 55% из них считают, что в России в целом негативно относятся к врачам, и только 37% видят положительное отношение. Более того, 53% утверждают, что отношение к врачам в последние несколько лет только ухудшилось.

Точных данных о том, сколько врачей за год подвергаются нападениям, нет. Минздрав только с 2023 года начал вести статистику физического, а также психического насилия и проявлений агрессивного поведения в отношении медработников. За первое полугодие 2023 года отмечено 820 подобных случаев , рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Однако соучредитель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал замечает, что то же «психическое и агрессивное» поведение со стороны пациентов для медработников уже просто рутина.

— Любая статистика будет здесь лишь бледной тенью от того, что происходит, — заявил он «Известиям». — Думаю, и нападений, и тем более иных проявлений агрессии больше на порядок, чем регистрируется.

Зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников согласен с тем, что статистика мало отражает реальное положение вещей в стране .

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Мы с 2017 по 2022 год зафиксировали 1500 нападений на медработников, но это только вершина айсберга, — сказал он «Известиям». — Тем более что часто руководители лечебных учреждений стараются эти случаи скрыть, потому что это нарушение правил охраны труда, которое надо расследовать. Мы до сих пор вряд ли можем представить себе полную картину ситуации.

Представители обоих профсоюзов подчеркивают, что под угрозой оказываются чаще всего медработники «первого контакта» — сотрудники скорой помощи, приемных отделений, участковые врачи, которые выходят на вызовы . По словам Михаила Андрочникова, в скорой помощи почти 100% медработников в той или иной степени подвергались нападениям : это не всегда причинение вреда здоровью, но словесные оскорбления, угрозы и тому подобное встречаются регулярно.

Минздрав не ответил на вопрос «Известий» о статистике случаев нападений на медработников.

Особый статус

Врачебное сообщество считает, что медработники должны получить особый статус с более жесткими наказаниями для злоумышленников. Руководитель юридической службы союза Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова напомнила, что еще в 2016 году Минздрав подготовил законопроект, предложив квалифицировать такие нападения как связанные с профессиональной деятельностью и, соответственно, усилить наказание — но это так и не было сделано. Вместо этого в 2019 году были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, в результате чего появилась статья 124.1 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

— Согласно этой норме, наказанию подлежит воспрепятствование законной деятельности медработника, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или повлекло смерть пациента, — рассказала она «Известиям». — Здесь за нападение на врача преступник отвечает в том случае, если причинен тяжкий вред пациенту, но жизнь и здоровье медицинского работника по этой статьей не охраняются.

Условно говоря, замечает Андрей Коновал, если фельдшеру проломили голову, но он всё равно смог оказать необходимую помощь пациенту, то эта статья не применяется — дело рассматривается в обычном порядке. В конечном итоге новая статья оказалась просто не работающей , замечают оба эксперта — ни у профсоюза «Действие», ни у Национальной медицинской палаты нет информации о том, был ли кто-то привлечен к ответственности по этой статье с 2019 года.

Лилия Айдарова подчеркивает, что Национальная медицинская палата возражала против этой формулировки, тем более что целям защиты жизни и здоровья врачей она и не отвечала.

— У нас был подготовлен свой проект закона, по которому к уголовной ответственности должны привлекаться за применение насилия именно в отношении медработника, выполняющего свои обязанности, но наш проект не был одобрен депутатами, — сказала она.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Подобных законопроектов было сразу несколько за последние годы. Например, по словам Михаила Андрочникова, профсоюз работников здравоохранения занимается этим вопросом последние 10 лет. Основная инициатива у всех примерно одна и та же, что была у Минздрава: требование приравнять медработника к полиции и судьям.

— Например, в Испании к работникам государственной службы приравнены медработники первого контакта, — рассказал он. — Агрессивные действия в их отношении есть во всех странах, и проблема решается по-разному. Мы требовали, чтобы медики получили неприкосновенный, как у полицейского, статус — с серьезными санкциями за его нарушения. Но такой подход заблокировали специалисты по уголовному праву.

Бадма Башанкаев напоминает, что последние несколько лет Уголовный кодекс всё же признает медицинских работников лицами, осуществляющими служебную деятельность, что подразумевает за собой повышенную ответственность ​​(это, в частности, тот самый пункт «г» в ч. 2 ст. 115).

— Но, как показывает практика, предусмотренные меры защиты часто не используются . Это позволяет правонарушителю либо вообще избежать ответственности, либо «отделаться» минимальным штрафом или условным сроком, — сказал депутат Госдумы.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сейчас обсуждение вопроса снова начинается. Так, 8 декабря комитет по охране здоровья Госдумы проводит круглый стол, посвященный защите врачей. А Минздрав после «настойчивых обращений в разные инстанции» создал специальную рабочую группу, которая занимается вопросами снижения рисков применения насилия в отношении медицинских работников , добавил Бадма Башанкаев. Собранная информация будет использована для разработки предложений по внедрению дополнительных организационных, технических и иных средств защиты медиков от нападений.

В Минздраве в ответ на запрос «Известий» о дополнительных мерах защиты медработников заявили: «Совершение противоправных деяний, направленных на умышленное причинение вреда здоровью медицинских работников в связи с осуществлением ими служебной деятельности, уже охватывается действующими нормами УК РФ».

Другие меры

Эксперты замечают, что безопасность медиков можно обеспечивать и иначе. Так, Михаил Андрочников призывает четко оговорить порядок использования средств самозащиты медицинскими работниками . Объясняет это тем, что в той же скорой помощи, фактически, каждый 10-й вызов осуществляется к людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Еще одна важная инициатива — особое страхование от подобных случаев, выходящее за рамки законодательство об охране труда , говорит Михаил Андрочников. С этим согласны и в профсоюзе «Действие» — Андрей Коновал подчеркивает, что расследование в рамках производственного травматизма часто заминается, да и выплаты там совсем небольшие.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Директор по персоналу сети частных клиник «Ниармедик» и медтехкомпании «Доктор рядом» Анна Сиднякова, признавая проблему, тем не менее призывает и врачей «учиться навыкам эффективной коммуникации», а Бадма Башанкаев замечает, что многое в целом зависит от культуры отношений внутри общества.