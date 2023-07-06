Белая халатность: СК довел до суда более 60 уголовных дел на врачей

За пять месяцев 2023 года Следственный комитет направил в суд 62 уголовных дела врачей, чьи действия привели к тяжелым последствиям для пациентов , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Эти цифры практически не снижаются из года в год — в 2021-м дел было 178, в 2022-м — 175. Одним из последних прецедентов стала гибель полковника МВД Павла Колесникова — он умер при введении наркоза во время стоматологической операции в подмосковном Пушкине. Эксперты не исключают, что в ближайшее время число дел о врачебных ошибках может увеличиться — этому будет способствовать новая процедура проведения судмедэкспертиз по подобным заявлениям.

Дошли до суда

В январе–мае 2023 года Следственный комитет России направил в суд 62 уголовных дела по фактам врачебных ошибок, когда действия врачей привели к тяжелым последствиям для здоровья пациентов, в том числе к смерти, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Одним из последних примеров стала смерть полковника МВД Павла Колесникова во время стоматологической операции в подмосковном Пушкине. Согласно материалам следствия, в июне 2022 года Колесников обратился в частную клинику, где специалисты предложили ему установить восемь имплантатов под общим наркозом. Во время введения препарата пациент умер.

Как рассказала «Известиям» родственница и адвокат погибшего Юлия Хачатурян, смерть наступила из-за неудачной операции по масочной интубации: согласно данным судмедэкспертизы, врач-анестезиолог не смог вставить трубку, с помощью которой пациент дышит во время наркоза. В результате 49-летний Павел Колесников задохнулся на операционном столе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Накануне операции врач-анестезиолог Александр Толкачев не провел объективное исследование антропологических данных пациента, не выявил все имевшиеся у него риски, — полагает адвокат семьи погибшего.

Изначально весомых доказательств вины врача у следствия не было, поэтому уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили не на конкретных обвиняемых, а по факту смерти пациента. Но в конце июня 2023 года пришли результаты судмедэкспертизы. И тогда уголовное дело возбудили уже в отношении врача. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2. ст. 238 УК РФ), следует из ответа следователя на запрос потерпевших.

Сейчас анестезиолог объявлен в федеральный розыск — первоначально врача не отправили под домашний арест, взяв с него подписку о невыезде, следует из материалов следствия.

— Он не явился на очередную очную ставку с врачом скорой помощи, подался в бега, — рассказала Юлия Хачатурян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Преступление или случайность?

В конце июня 2023 года следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело и по другому трагическому случаю — по факту смерти Елены Богдановой, которая страдала заболеванием почек и умерла из-за некачественно проведенной процедуры гемодиализа. Это произошло в одной из частных клиник Подмосковья.

— Клиника провела сеанс гемодиализа, не имея лицензии ни на профиль нефрологии, ни на оказание медпомощи в условиях круглосуточного стационара, — рассказала «Известиям» представитель семьи Богдановых Олеся Кучмеева.

Со слов дочери погибшей Ирины Богдановой, перед смертью ее мама рассказывала, что диализ ей делали всего один раз, «но не получилось». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Еще один случай с гибелью пациентки произошел около месяца назад в Московской области. Там вскоре после рождения дочери скончалась молодая мама Марина Колесникова. Ее супруг Семен Колесников обратился в Следственный комитет. Он пытается доказать, что его супруга скончалась из-за отмены врачом жизненно важного для нее препарата «Клексан», разжижающего кровь.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Марина страдала редким заболеванием с повышенным риском образования тромбов. Через четыре дня после отмены она умерла от тромбоза. При этом из клиники пришли документы, в которых написано, что препарат ей не отменяли, — рассказал «Известиям» Семен.

Следователи возбудили по факту смерти Марины уголовное дело, назначена комплексная судмедэкспертиза.

Мало — это много

В СК отметили, что в 2022 и 2021 годах число уголовных дел на врачей, дошедших до суда, не снижалось. Так, за весь 2022 год туда было направлено 175 дел о врачебных ошибках, в 2021 году — 178.

В Росздравнадзоре «Известиям» сообщили, что по заявлениям физических и юридических лиц в 2021 году ведомство провело 1056 проверок в медорганизациях, в 2022 году — более 1100.

При этом менее 10% возбужденных дел о врачебной халатности доходят до суда, подсчитали «Известия». Так, из более 6,2 тыс. заявлений от граждан, поступивших в СК в 2021 году, дела возбудили по 2,1 тыс. случаев. А до суда из них дошло лишь 178. Ситуация за 2020 год аналогична.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Следственном комитете уточнили, что далеко не каждая жалоба приводит к уголовному делу на врача — такие дела возбуждают лишь при наличии объективных оснований , подчеркнули в СК.

— Основанием становится четко установленная причинно-следственная связь между действиями врача и наступлением тяжких последствий, в том числе смерти пациента, — обратили внимание в СК.

Есть несколько причин того, почему лишь небольшой процент возбужденных уголовных дел на врачей доходит до суда, рассказал «Известиям» медицинский юрист Алексей Старченко.

— Уголовное дело возбуждается не специалистом в сфере здравоохранения, следователь не знает особенностей оказания медицинской помощи, не может установить причинно-следственную связь, но он задает вопросы судмедэкспертам, — пояснил он. — И экспертиза уже устанавливает, были ли нарушения нормативных документов. И если дело не было передано в суд, значит, в ходе расследования вину врача не установили.

Кроме того, подобные дела сложные и расследуются долго. Пока проводится экспертиза, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по некоторым статьям успевают пройти, в итоге дела закрываются, пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению Алексея Старченко, уголовное преследование врача должно быть делом из ряда вон выходящим, на этом фоне даже небольшая с виду цифра в 62 дошедших до суда дела — это много. Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов отметил, что «если число уголовных дел не уменьшается, это говорит о том, что проблема есть и остается».

Но в ближайшие годы число уголовных дел на врачей может вырасти в разы, полагает медицинский юрист Юлия Казанцева.

— Это связано с тем, что в октябре 2022 года глава СК Александр Бастрыкин издал ведомственный приказ о том, чтобы все экспертизы по данной категории дел направлялись в следственные экспертные отделы Следственного комитета , — напомнила она. — Если раньше следователи имели право назначать экспертизы по таким случаям и в государственных медучреждениях, и в частных, то сейчас только в центре при СК.

Нет «врачебных ошибок»

При этом самого понятия «врачебная ошибка» в УК нет, напомнила Юлия Казанцева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Но нормативов для привлечения медиков к уголовной ответственности и без того достаточно, — полагает она. — Понятие врачебной ошибки не юридическое, а народное, в юриспруденции его заменяет понятие «дефекты оказания медпомощи».

Алгоритма, объясняющего, как обезопасить себя от врачебной ошибки, не существует — некачественная медпомощь может быть оказана как в бюджетном медучреждении по полису ОМС, так и в дорогой частной клинике , отметила Юлия Казанцева. Кроме того, когда человека кладут на экстренную операцию, способов для «маневра» и проверки врача на профпригодность остается немного.

— Если операция плановая, то лучше получить второе экспертное мнение и лишь затем принимать решение. Если речь идет о платной медпомощи, стоит проверить наличие у клиники лицензии на тот или иной вид вмешательства, обращать внимание на договор и на то, выдается ли чек , — посоветовала она.

Пациенты частных клиник часто не берут чеки, поэтому в случае возникновения проблемы и не имеют подтверждающих документов о том, что они получали там медицинскую помощь.