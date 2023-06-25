Раковый опус: для хирургов-онкологов выпустят бесплатный атлас

В России сохраняется проблема с хирургами-онкологами, причем речь идет не столько об их нехватке, сколько о несоответствии учебных программ потребностям медицины: пока что направления «онколог-хирург» в российских медвузах вообще нет. Повышением качества обучения специалистов занимается в том числе само врачебное сообщество. Так, Школа Павленко подготовила «атлас для хирургов» — видеопособие по самым частым операциям для четырех специализаций с комментариями специалистов. Почему такие проекты важны для российских врачей и как обстоят дела с подготовкой хирургов-онкологов в стране — в материале «Известий».

Что такое атлас для хирургов

В Школе Павленко рассказали «Известиям», что видеоатлас подготовлен к сессии Российского общества эндоскопических хирургов, которая стартовала 23 июня. Атлас — это бесплатное видеопособие, посвященное частым операциям. Его выложат в открытый доступ . Такие видео помогут хирургу-онкологу понять, всё ли он правильно делает, как пройти тот или иной этап операции и т.д.

Заведующий отделением колопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, президент и наставник Школы Павленко Илья Черниковский пояснил «Известиям», что в атлас вошли операции по специализациям колопроктология (пять основных операций), хирургия желудка (три операции), хирургия поджелудочной железы (две операции) и три наиболее распространенные операции из бариатрической хирургии.

— В хирургическом обществе есть запрос на такие форматы, — сказал Илья Черниковский. — Хирургам-онкологам важно повышение квалификации, важен подробный рассказ о том, как поэтапно выполняются стандартные хирургические вмешательства. Важны комментарии от тех, кто сталкивается в своей ежедневной практике с такими операциями и может поделиться накопленным опытом. Мы видим эту потребность постоянно, когда ездим с мастер-классами по всей стране.

Он пояснил, что внутри атласа собраны видеофрагменты этапов операций с комментариями экспертов и дискуссией сообщества. Врач сможет не только увидеть результат, но и услышать важные комментарии. Цель в том, чтобы попытаться собрать рекомендации по стандартам безопасной хирургии.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— В атласе не представлены какие-то выдающиеся случаи, напротив, это именно стандартные вмешательства, которые требуются чаще всего, — подчеркнул президент Школы Павленко.

Какова ситуация с хирургами-онкологами

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что проблема кадров остро стоит для всей системы здравоохранения, в том числе это касается хирургов-онкологов . Благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в эту отрасль здравоохранения было направлено много средств, но удовлетворить потребность в кадрах всё равно удается с трудом , сказал он. Врач-хирург, онколог, ведущий специалист клиники «Ниармедик» на Маросейке Рустам Ягудин также считает, что сейчас наблюдается значимый дефицит онкологов-хирургов по всей стране, и особенно остро это чувствуется в регионах.

В Минздраве на запрос «Известий» о нехватке хирургов-онкологов в стране и качестве их подготовки не ответили. Открытой статистики на этот счет нет, но данные, которые в марте озвучивала заместитель начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава РФ Надежда Несветайло, свидетельствуют о том, что за 2022 год государственные медорганизации в России потеряли почти 10 тыс. врачей (всех профилей, не только хирургов-онкологов), причем тенденция уменьшения числа специалистов продолжается уже два года во всех федеральных округах.

Однако заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России по образовательной деятельности Александр Петровский указывает, что значимого недостатка именно хирургов-онкологов в России нет. В большинстве онкологических диспансеров достаточное количество специалистов в хирургических отделениях, что позволяет выполнять всем пациентам необходимый объем операций.

— Кроме того, хирургическое вмешательство выполняется пациентам за время лечения обычно один или два раза, для этого пациент может быть маршрутизирован в федеральный центр или крупный онкодиспансер, — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Замдиректора по медицинской части Онкологического центра им. Н.П. Напалкова (Санкт-Петербург), главный хирург центра Виталий Егоренков считает, что недостаток хирургов будет ощущаться всегда, потому что современная хирургия развивается колоссальными темпами , появляются новые стандарты и повышается их планка. Поэтому речь идет скорее не о количестве врачей, а об их качестве, сказал он «Известиям».

Илья Черниковский также отмечает, что физической нехватки хирургов пока нет, но далеко не все пациенты могут попасть в руки выдающихся врачей, поэтому профессиональное сообщество стремится к тому, чтобы средний уровень хирургов-онкологов был выше и стандартные операции выполнялись качественно везде. Пока таких хирургов немного , считает он.

Ян Власов видит выход не только в том, чтобы увеличивать число хирургов и качество их подготовки, хотя это и важно, но и в дополнительных усилиях государства по развитию доступности ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний на начальных стадиях, чтобы в принципе предотвращать риск хирургического вмешательства.

Как готовят онкологов-хирургов

Александр Петровский из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина рассказал, что сейчас хирургами-онкологами становятся после ординатуры по программе «онкология» . Сейчас это единая специальность: разделения на онкологов-хирургов и онкологов-химиотерапевтов нет, что не соответствует реальной жизни , сказал он. В 2021 году был утвержден новый профессиональный стандарт врача-онколога, где это разделение появилось, но пока в программе медвузов изменение не отражено — еще не утвержден федеральный государственный образовательный стандарт. Рано или поздно это произойдет, но пока хирурги-онкологи сильно зависят от постдипломного дополнительного образования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вариантов здесь на сегодняшний день очень много: это и государственные программы, и программы, которые можно пройти за свой счет, — рассказал Александр Петровский. — Говорить о том, что хирургическая школа в России плохая, не стоит. Но и сказать, что нет проблем с качеством образования хирургов-онкологов и уровнем их навыков и умений, тоже было бы неверно.

В онкохирургии необходимы обширные знания по онкологии, и совместить это в рамках клинической ординатуры очень сложно, особенно в регионах, считает заведующий хирургическим отделением (колопроктология), онколог высшей категории Республиканского клинического онкологического диспансера минздрава Республики Башкортостан Дмитрий Феоктистов.

— Недостаточно именно таких специалистов: грамотных, знающих все современные тенденции в онкологии, регулярно читающих, обменивающихся своим опытом в лечении пациентов. Именно поэтому нужна дополнительная, специализированная программа по онкохирургическим специальностям, — сказал он «Известиям».

Илья Черниковский отмечает, что программ для обучения существует множество, но требуются и обновленные варианты.

— Общаясь внутри сообщества каждый день, мы видим основные потребности коллег, как им проще и удобнее было бы получить информацию практического характера, в каком виде и формате, — сказал он. — Поэтому и создаем такие проекты, как атлас, чтобы хирурги-онкологи из любой географической точки могли в свободном доступе получить квинтэссенцию необходимых знаний по профильной области хирургии — в простом и концентрированном виде.

Главный хирург Центра имени Непалкова Виталий Егоренков указывает на важность работы и внутри коллектива: в его НМИЦ с молодыми врачами прорабатывают сами операции, подготовку к ним, проводят еженедельные обсуждения, разбирают вероятные или совершенные ошибки. Одним из наиболее эффективных инструментов он называет симуляционные классы, где можно отрабатывать как стандартные техники, так и экстремальные ситуации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Основные проблемы с подготовкой хирургов

Александр Петровский выделяет две основные трудности с обучением хирургов-онкологов.

— Во-первых, отсутствие времени на участие в образовательных процессах — у врачей очень большая нагрузка в регионах, они часто незаменимы, оторваться от этой работы им достаточно сложно. Во-вторых, у некоторых специалистов нет мотивации, в том числе самомотивации для дальнейшего профессионального роста. Некоторые врачи, раз научившись чему-то, останавливаются в развитии — и это, конечно, не может не расстраивать.

Ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории НМИЦ им. В.А. Алмазова, хирург, преподаватель Школы Павленко Александр Неймарк подчеркивает: дополнительное образование должно быть не формализованным — не ради получения какой-то формальной галочки о пройденной сертификации.

— Эти программы должны быть направлены на то, чтобы хирург мог полностью на них переключиться на период обучения. Но есть проза жизни, многое упирается в финансовый вопрос. Для хирурга выгоднее стоять в операционной и зарабатывать деньги руками, чем преподавать эти навыки, — указал эксперт. — Чтобы молодой хирург-онколог мог учиться, получать практику, отрабатывать мануальные навыки, и существуют такие проекты, как школа.

Александр Петровский полагает, что улучшить образование хирургов-онкологов помогло бы продление срока их обучения, но и это непросто. По его словам, сейчас обучающиеся в ординатуре получают очень низкую стипендию, удлинение этого срока при той же финансовой ситуации оттолкнет молодых людей от выбора онкохирургии как своей специальности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Поэтому решение вопроса улучшения качества образования хирургов-онкологов идет плечом к плечу с вообще улучшением общей экономической ситуации в стране, — отметил собеседник.

Еще одно важное решение, говорит он, могло бы заключаться в централизации подготовки хирургов на базе крупных федеральных центров, где сконцентрированы лучшие технологии и лучшие практики.

Рустам Ягудин замечает, что очень важно одновременно работать над повышением престижа профессии, улучшением оснащения медицинских учреждений и социально-бытовых условий, финансовым стимулированием молодых специалистов. В небольших городках специалиста пока сложно удержать.