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Политолог из США заявил о желании Запада избавиться от Зеленского

Политолог Вароли: Зеленский проиграл, и теперь Запад избавится от него
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский, пообещав Западу победу, проиграл, и теперь западные страны избавятся от него. Таким мнением 4 декабря с «Известиями» поделился американский политолог Джон Вароли.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский потерпел поражение, поскольку украинское контрнаступление полностью провалилось, а «боссы НАТО», особенно такие, как президент США Джо Байден, не любят проигрывать. Теперь президент Украины должен понести наказание, считает Вароли.

«Нужно понимать природу власти на Западе. Она действительно похожа на организованную преступность. <…> Они говорят вам сделать что-то, и вы делаете. Не сделаете — проиграете, и они избавятся от вас, а может, оставят в живых. В случае с Зеленским — не уверен», — сказал политолог.

По его словам, украинского лидера как минимум снимут с поста президента. Также возможен сценарий, при котором он «погибнет в результате несчастного случая», и в этом, возможно, обвинят Россию. Так или иначе Запад избавится от него и это лишь вопрос времени, убежден Вароли.

Он отметил, что сейчас США, Евросоюз и Великобритания в замешательстве, поскольку они сами поверили в свою ложь и в то, что они победят.

«А что происходит, когда вы проигрываете? Люди начинают воевать между собой, начинают обвинять друг друга. И это создает еще больший хаос и еще большие проблемы как внутри киевского режима, так и в западных столицах», — заключил эксперт.

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Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Вашингтоне пришли к выводу, что настало время обвинить в провале Зеленского. По его словам, США, или «управляющее государство», поступают в привычной для себя манере: создают марионетку, а затем бросают ее и уничтожают.

Кроме того, 2 декабря эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что западные и украинские аналитики активизировали риторику о возможном перемирии России и Украины после провала контрнаступления Киева и начала обострения ближневосточного конфликта.

24 ноября экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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