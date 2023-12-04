Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Экономика
Мировые цены на золото установили исторический рекорд в $2150 за унцию
Мир
В МО Украины заявили о начале создания новой модификации ракеты «Нептун»
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
В ЦБ прокомментировали сроки обмена заблокированных активов
Общество
Жителей Бурятии предупредили о возможных сходах лавин 4 и 5 декабря
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года

Названы влияющие на рост стоимости золота факторы

Цена золота впервые превысила $2100 за унцию: аналитик Сокол назвал причины
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex 4 декабря впервые в истории поднялась выше $2100 за тройскую унцию. Однако, согласно данным на сайте торговой площадки, к 15:30 по мск цена опустилась до $ 2088 за унцию. Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что существуют несколько факторов, влияющих на стоимость драгметалла, среди них в том числе возможное изменение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, рост спроса, а также геополитическая нестабильность.

«С лета 2020 года золото в четвертый раз тестирует зону в районе $2100 за тройскую унцию. Инвесторы настроены на скорое понижение процентных ставок ФРС США и, как следствие, снижение доллара США, а это позитивно для золота. <…> Основные факторы, которые будут влиять на золото в следующем году: ставки ФРС, неопределенность в мировой экономике, геополитическая нестабильность и продолжение роста спроса, в том числе со стороны центробанков», — отметил эксперт.

Он привел данные из отчета World Gold Council (WGC) по теме тенденций спроса на золото в III квартале, согласно которым спрос на золото с учетом внебиржевых поставок вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1267 т.

«Как мы понимаем, тенденция продолжилась и в IV квартале. Например, рост импорта золота в Индию вырос в октябре на 60% к октябрю предыдущего года до 123 метрических тонн. Согласно исследованию WGC, 24% центральных банков намерены увеличить свои резервы в ближайшие 12 месяцев. 62% центральных банков заявили, что доля золота в общемировых резервах повысится, год назад таких было 46%», — рассказал Сокол.

Он обратил внимание на то, что только в III квартале мировые центробанки купили 337 т, что на 120% больше, чем в предыдущем квартале, а за девять месяцев этого года они купили 800 т, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Всё то золото: россияне скупают драгметаллы на банковские счета
Почему у граждан вырос спрос на такие инвестиции и сколько на них можно заработать

Ранее, 24 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию. По его мнению, на это повлияет сохраняющийся спрос со стороны центральных банков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023