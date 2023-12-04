Названы влияющие на рост стоимости золота факторы

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex 4 декабря впервые в истории поднялась выше $2100 за тройскую унцию. Однако, согласно данным на сайте торговой площадки, к 15:30 по мск цена опустилась до $ 2088 за унцию. Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что существуют несколько факторов, влияющих на стоимость драгметалла, среди них в том числе возможное изменение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, рост спроса, а также геополитическая нестабильность.

«С лета 2020 года золото в четвертый раз тестирует зону в районе $2100 за тройскую унцию. Инвесторы настроены на скорое понижение процентных ставок ФРС США и, как следствие, снижение доллара США, а это позитивно для золота. <…> Основные факторы, которые будут влиять на золото в следующем году: ставки ФРС, неопределенность в мировой экономике, геополитическая нестабильность и продолжение роста спроса, в том числе со стороны центробанков», — отметил эксперт.

Он привел данные из отчета World Gold Council (WGC) по теме тенденций спроса на золото в III квартале, согласно которым спрос на золото с учетом внебиржевых поставок вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1267 т.

«Как мы понимаем, тенденция продолжилась и в IV квартале. Например, рост импорта золота в Индию вырос в октябре на 60% к октябрю предыдущего года до 123 метрических тонн. Согласно исследованию WGC, 24% центральных банков намерены увеличить свои резервы в ближайшие 12 месяцев. 62% центральных банков заявили, что доля золота в общемировых резервах повысится, год назад таких было 46%», — рассказал Сокол.

Он обратил внимание на то, что только в III квартале мировые центробанки купили 337 т, что на 120% больше, чем в предыдущем квартале, а за девять месяцев этого года они купили 800 т, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее, 24 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию. По его мнению, на это повлияет сохраняющийся спрос со стороны центральных банков.