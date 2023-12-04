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Военный эксперт предрек пересмотр странами Европы отношения к Украине

Эксперт Матвийчук: всё больше стран Европы пересмотрят свои отношения с Украиной
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Всё больше стран Европы будут пересматривать свои взаимоотношения с Украиной. Таким образом бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал «Известиям» 4 декабря решение президента Болгарии Румена Радева наложить вето на поставку Украине списанной бронетехники.

«Это такие симптомы, что действительно многие [европейские] правители просто начинают трезво оценивать ситуацию, которая происходит», — считает военный эксперт.

По его словам, Болгария является одной из беднейших стран Европы, а президент Радев попросту задается вопросом: для чего Софии «нужно помогать» Украине?

«Я думаю, что это такой сигнальчик, что всё больше стран Европы будут пересматривать свои взаимоотношения с Украиной с точки зрения не просто политической. Да, они могут политически [много] говорить, а с точки зрения денег они умеют считать», — указал Матвийчук.

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Ранее в этот день стало известно, что президент Болгарии Радев заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. По его словам, эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны или оказания помощи населению в случае стихийных бедствий.

Еще до этого, 1 декабря, издание Politico писало, что Европейский союз движется к политическому кризису из-за помощи Украине. В статье уточняется, что кризис может разразиться на саммите содружества, который пройдет в середине декабря, когда европейские лидеры должны принять историческое решение о вхождении Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что странам Евросоюза всё сложнее становится расходовать средства для поддержания киевского режима.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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