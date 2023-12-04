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Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО

Песков: экономика РФ адаптировалась к СВО и обеспечивает условия для ее продолжения
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Фото: РИА Новости/Андрей Никонов
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Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает ее продолжение. Об этом 4 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сообщил Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение газеты Financial Times о возможном отказе Украине в выделении €50 млрд. Он указал на то, что европейцам становится всё тяжелее «палить деньги в бездонной украинской бочке».

Ранее в этот день Financial Times сообщила, что страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая деньги для Украины. Источники сообщили газете, что на ход переговоров в Брюсселе может повлиять победа ультраправых в выборах в Нидерландах и отказ суда правительству Германии в разрешении на получение новых кредитов. Согласно информации газеты, в обещанные €50 млрд войдут гранты, инвестиции в «стратегические технологии» и средства для погашения процентов по совместным займам ЕС.

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В этот же день директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин сообщил «Известиям», что если на Западе сейчас не смогут принять билль о выделении помощи Украине, то возникнут сложности, как с финансовыми ресурсами, так и с возможной поставкой вооружений.

В то же время глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 2 декабря заявил, что санкции Запада предоставили России новые возможности для роста, поскольку открыли пути сотрудничества с Глобальным Югом, не поддержавшим санкционную политику. Он отметил, что для российской экономики оказались полезными уход с рынка западных компаний, который дал возможность развиваться российским предпринимателям, которые быстро заполнили освободившийся рынок, востребованность российских нефти и газа за рубежом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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