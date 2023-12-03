Пушков назвал четыре фактора роста российской экономики вопреки санкциям

Санкции Запада предоставили России новые возможности для роста, поскольку открыли пути сотрудничества с Глобальным Югом, не поддержавшим санкционную политику. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 2 декабря.

Один из участников мероприятия задал вопрос, по какой причине экономика России продолжает расти, несмотря на санкционное давление Запада. Пушков в ответ назвал четыре основные причины такого положения дел.

По его словам, полезнее всего для российской экономики оказался уход с рынка западных компаний. Это дало возможность развиваться российским предпринимателям, которые быстро заполнили освободившийся рынок. Вторая причина заключается в активизации работы военно-промышленного комплекса.

Третьим толчком для роста российской экономики Пушков назвал востребованность российских нефти и газа за рубежом. Пока Европа вводила санкции, Россия нашла государства, готовые покупать нефть и газ, вне Запада.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию — не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону Глобальный Юг — это новые экономические возможности для России», — сказал Пушков на презентации своей книги «Глобальные шахматы. Русская партия» в Вероне в рамках культурной ассоциации «Венето – Россия», видеозапись которой опубликована на странице ассоциации в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в сохранении антироссийских западных санкций на долгие годы и исходят из этого, выстраивая свою политику.

До этого, 19 ноября, Песков сообщил, что из-за введенных беспрецедентных западных санкций существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Он также отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.