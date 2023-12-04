Политолог указал на осознание НАТО военного преимущества РФ на Украине

В НАТО понимают, что военный потенциал России изначально выше, чем у Украины. Таким образом директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин прокомментировал «Известиям» 4 декабря призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям с Украины.

«Столтенберг, располагающий всей необходимой информацией на поле боя, конечно же, понимает, что военный потенциал России изначально выше, чем военный потенциал Украины. И если противостояние затянется на длительное время, то преимущество со временем будет всё больше переходить к России», — считает Топорнин.

Он подчеркнул, что если на Западе сейчас не смогут принять билль о выделении помощи Украине, то возникнут сложности как с финансовыми ресурсами, так и с возможной поставкой вооружений.

«Столтенберг это всё прекрасно понимает, поэтому он заранее пытается достучаться в какой-то степени и до Киева, и до тех стран, которые поддерживают Украину. <...> Скорее всего, он просто в политическом мейнстриме поддержки Украины», — отметил политолог.

Ранее, 1 декабря, Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste заявил, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран, призвав на фоне этого готовиться к плохим новостям.

До этого, 27 ноября, генсек Североатлантического альянса признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Подробнее об отношениях Украины и НАТО, а также о конфликте между Зеленским и Залужным — в подкасте «Посольский приказ».