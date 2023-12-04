Минобороны показало боевые вылеты истребителей Су-35С ВКС РФ в зоне СВО

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Военно-космических сил (ВКС) РФ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 4 декабря показало, как осуществляется боевая работа Су-35С.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса, добавили в министерстве.

Во время одного из вылетов на сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ, в результате чего радиолокационное излучение от цели пропало.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель украинской армии Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить ВСУ преимущества в воздухе.

В конце октября Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С.

В августе глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что спрос на российские самолеты Су-35 вырос по результатам их успешного применения в зоне проведения специальной военной операции. Этот вид техники показал себя как эффективный в противодействии современной продукции конкурентов с Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.