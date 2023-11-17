В ВСУ завили о неспособности устаревших версий F-16 противостоять Су-35

Устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущества в воздухе. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель украинской армии Юрий Игнат.

«Устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять такому российскому самолету, как Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой», — отметил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада».

По его словам, устаревшие версии истребителей смогут защитить от дронов, однако для достижения преимущества в воздухе нужны такие самолеты, которые не будут уступать Су-30, Су-34 и Су-35 по тактико-техническим характеристикам

Ранее, 15 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конкретных данных о том, когда первый F-16 окажется на Украине, пока нет, но подготовка пилотов продолжается. Он подчеркнул, что это требует времени.

7 ноября стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов F-16 от Дании. Впоследствии истребители Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, в общей сложности к 2025 году Украина должна получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.