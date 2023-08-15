«Рособоронэкспорт» сообщил о росте спроса на самолеты Су-35 и вертолеты Ка-52

Спрос на российские самолеты Су-35 и вертолеты Ка-52 вырос по результатам их успешного применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил во вторник, 15 августа, глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения», — отметил Михеев в беседе с ТАСС.

По этим же причинам повышенным спросом стали пользоваться танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходные гаубица «Мста-С», бронемашины «Тигр», «Тайфун-К», комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) семейств «Орлан» и «Орион-Э», а также средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Михеев пояснил, что эти виды вооружения и техники показали себя как простые и надежные в эксплуатации, а также очень эффективные в противодействии современной продукции конкурентов с Запада.

«Все партнеры компании внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, они анализируют и видят плюсы и требующие доработки моменты», — сказал глава «Рособоронэкспорта», добавив, что его компания и другие предприятия ОПК получают обратную связь непосредственно из зоны СВО и оперативно делают выводы.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свой независимый путь развития. По его словам, страна предлагает своим партнерам большой выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, в том числе новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехниу.

Глава государства призвал иностранных партнеров также обратить внимание и на гражданскую продукцию, выпускаемую российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), такую как катера и вертолеты, амфибии и беспилотники самого широкого применения.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

14 августа выставку посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Там ему доложили об эффективном применении самолетов Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Российский истребитель Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются стелс-технологии, снижающие его заметность.