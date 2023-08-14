Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству

Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми, кто отстаивает свой независимый путь развития. Об этом заявил в понедельник, 14 августа, президент РФ Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития», — сказал президент.

Он отметил, что Россия предлагает своим партнерам большой выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, в том числе новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехниу. Глава государства призвал иностранных партнеров также обратить внимание и на гражданскую продукцию, выпускаемую российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), такую как катера и вертолеты, амфибии и беспилотники самого широкого применения.

«Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений», — отметил российский лидер.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

В понедельник выставку посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Там ему доложили об эффективном применении самолетов Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Российский истребитель Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются стелс-технологии, снижающие его заметность.

Министру также представили новейшие средства авиационного поражения для Су-57, позволяющие повысить возможности ликвидации всех видов целей.

Кроме того, на аэродроме Кубинка Шойгу осмотрел экспозицию современных летательных аппаратов, в числе которых военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, самолеты Су-30СМ2 и Су-34, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты «Термит», «Иноходец», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р» и ударные беспилотники «Гром» и «Шершень».